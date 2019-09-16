«Я не пишу свои произведения на азербайджанском языке».

Как сообщает АПА, об этом на встрече с читателями на Бакинском железнодорожном вокзале заявил народный писатель Чингиз Абдуллаев.

По его словам, он всегда работал в партии, поэтому учился и писал на русском языке: «Но должен признать, что где бы я не выступал в Азербайджане, говорю только на азербайджанском языке. Великий тюркский писатель Чингиз Айтматов ни слова не знал на киргизском языке, Олжас Сулейменов не знал казахского языка. Несмотря на это, они писали о проблемах своих народов».

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