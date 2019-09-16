Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Анкару для участия в трехстороннем саммите Турция-Россия-Иран по урегулированию сирийского конфликта.

В ходе переговоров особый акцент будет сделан на ситуации в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

По итогам переговоров главы стран-гарантов Астанинского процесса по урегулированию вооружённого конфликта в САР сделают совместное заявление и выступят перед представителями СМИ. Программа саммита также предусматривает двусторонние встречи.

Minval.az