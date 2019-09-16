Разработчики из компании Google добавили в свежую тестовую сборку браузера Chrome Canary версии 79.0.3911.0 расширенную панель работы с медиаконтентом.

С помощью единой панели Global Media Control теперь можно не только запускать, ставить на паузу, перематывать видео и музыку. Также пользователи смогут выбирать нужный контент, если браузере открыты несколько вкладок с музыкой или видео одновременно.

Данные со всех таких вкладок выводятся в одной панели, каждой из них можно управлять, а также закрывать нежелательные сессии.

Финальную версию единой панели можно ожидать с релизом стабильной версии браузера Chrome 79.

Minval.az