Встреча президента Ирана Хасана Рухани и его американского коллеги Дональда Трампа «на полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не планировалась, сообщает в понедельник агентство «Тасним» со ссылкой на иранский МИД.

«Я не подтверждаю такую встречу. Она не стоит на повестке дня. Я не думаю, что она произойдет в Нью-Йорке», — сказал представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Во вторник в Нью-Йорке открывается 74-я сессия ГА ООН.

Трамп ранее заявил, что сообщения СМИ о его желании встретиться с Ираном «без предварительных условий» неверны. Американские наблюдатели отмечают, что ранее о готовности Трампа провести такую встречу сообщали не только СМИ, но и высокопоставленные официальные лица.

«Фейковые новости заявляют, что я готов встретиться с Ираном «без условий». Это неверное утверждение (как обычно!)» — написал Трамп в твиттере.

Ранее советник американского лидера Келиэнн Конуэй заявила в эфире телеканала Fox News, что встреча президента США с его иранским коллегой по-прежнему не исключена, несмотря на инцидент с обстрелом беспилотниками нефтяных объектов в Саудовской Аравии.

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