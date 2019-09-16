Министр обороны Закир Гасанов дал интервью телеканалу «Реал», в котором ответил на вопросы, связанные с пилотом Рашадом Атакишиевым, погибшем при падении в Каспий самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана.

Как отметил Закир Гасанов, согласно документам, подготовленным созданной для расследования инцидента комиссией, самолет был полностью в рабочем состоянии:

«С полной ответственностью говорю, что все мероприятия были выполнены в рамках закона и на высоком профессиональном уровне. Атакишиев был пилотом с высоким уровнем подготовки. Он и в ночных учениях участвовал, проявляя высокую профессиональность. Комиссия однозначно ответила на интересующие меня вопросы.

В «черном ящике» содержится информация о времени полета и работе оборудования до погружения самолета в воду. На первый вопрос я получил ответ, что самолет был полностью в рабочем состоянии и до последнего момента его двигатель и остальное оборудование работали в штатном режиме. Второй вопрос заключается в том, что если бы произошло столкновение, что это сразу же было бы отражено в «черном ящике». Данные всех радаров других ведомств страны совпали с нашими. Тот факт, что в последний момент пилот, хоть и слабо, но пытался управлять самолетом, указывает на то, что он получил предполагаемую травму в небе. Мы даже обратились к специалистам с вопросом, на какой высоте летают птицы по ночам, они подтвердили…, а врачи дали свое заключение. Я не буду говорить обо всех этих деталях, о содержании документа комиссии, он очень большой… Но следствие еще продолжается.

Есть разные мнения, некоторые пишут, что надо послушать голос пилота, но не знают, что «черный ящик» не записывает голос. Я верю оценке членов нашей комиссии.

Если посмотреть обзор прессы, то через несколько дней после этого инцидента в США, затем в Индии, Пакистане, а на днях и в России тоже падали современные самолеты. Если бы в нашем самолете была бы какая-то техническая неисправность, мы бы сказали об этом. Если бы была ошибка пилота, мы бы тоже сказали. К сожалению, в армии случаются такие инциденты», ­– рассказал Гасанов.

Глава Минобороны также внес ясность в вопрос о том, что самолет, управляемый погибшим пилотом, был старого производства.

«Говорят, наш самолет был старыми. Мы все проверяли, да, он был 1980 года выпуска, но в странах НАТО летают F16 тех же годов выпуска», – отметил Гасанов.

Он также объяснил, почему Рашад Атакишиев был похоронен на Второй аллее почетного захоронения. По его словам, данное решение было принято в связи с обращением родных погибшего пилота и «в мире существует подобная практика».

Minval.az