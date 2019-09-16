Депутат бундестага Хелин Эврим Зоммер прокомментировала вопиющий факт разрушения курдского мусульманского кладбища в Араратской области Армении, пишет «Вестник Кавказа».

«Уничтожение курдских кладбищ в Армении — это акт вандализма, который обнажает националистическую историческую политику и политику идентичности в этой стране», — написала она на своей странице в Twitter.

Die Zerstörung von kurdischen Friedhöfen in #Armenien sind ein Akt des Vandalismus, der eine nationalistische Geschichts- und Identitätspolitik offenbart. Es ist ermutigend, wenn Humanistinnen und Humanisten ihre Stimme dagegen erheben! #TwitterKurds https://t.co/XaFBDDWysO — Helin Evrim Sommer (@HESommer) 13 сентября 2019 г.

Депутат призвала гуманистов «возвысить свой голос» против действий Еревана.

На прошлой неделе вспыхнул скандал вокруг опубликованного ранее видео журналистки Нарине Киракосян, где показаны руины мусульманского кладбища в Араратской области Армении, неподалеку от Веди и Хосровского заповедника. Журналистка приехала туда для съемок репортажа о фонде охраны дикой природы и культурных ценностей и была возмущена тем, что работники фонда держат старое кладбище в разрушенном состоянии.

«Если это фонд сохранения культурного наследия и природы, то по какому праву уничтожается кладбище, если даже курды или турки здесь не живут? Вот такое дело международного уровня – это варварство, однозначно. Курды ушли, а кладбище разрушается. Почему разрушены эти кладбища?» — спросила она у сотрудников фонда, но они приказали ей прекратить съемку.

Minval.az