После атаки дронов в Саудовской Аравии цены могут подскочить на $5–10 за баррель в первый же торговый день, считают опрошенные Reuters эксперты. Если страна не восстановит поставки нефти, то цены в перспективе вырастут еще сильнее.

Как сообщили ранее источники агентства, на то, чтобы Эр-Рияд вернулся к полной мощности поставок нефти после атаки дронов на заводы Saudi Aramco, могут понадобиться недели.

По словам президента консалтинговой компании Rapidan Energy Боба Макналли, при семидневном перерыве цены на сырье вырастут по крайней мере на $15–20 за баррель. Если на восстановление уйдет около 30 дней, цена может увеличиться до трехзначной цифры, отмечает РБК.

Соруководитель Onyx Commodities Грег Ньюман считает, что на торгах 16 сентября цены на фьючерсы нефти марки Brent подорожают на $7–10 за баррель. Он заявил, что больше всего рост цен коснется высокосернистого мазута.

Как заявил представитель Eurasia Group Айхам Камель, рост цен может составить $10 за баррель в том случае, если ущерб, нанесенный объектам Saudi Aramco, окажется значительным. Кроме того, заявил он, произошедшее может усложнить подготовку саудовской компании к IPO.

”Сокращение [производства нефти] до 5 млн барр. в сутки, что составляет примерно половину текущего уровня добычи в Саудовской Аравии и около 5% от мировых поставок, очень велико по историческим меркам. Через несколько недель это начнет оказывать давление на рынок”, — считают в ELS Analysis.

В JPMorgan ожидают, что в краткосрочной перспективе цены на нефть вырастут на $3–5 за баррель, а в следующие несколько месяцев сырье подорожает до $80–90 за баррель. В пятницу, 13 сентября, нефть марки Brent торговалась в районе $60 за баррель.

В ночь на 14 сентября пожар произошел на объектах Saudi Aramco в Абкайке на востоке страны и Хурайсе к востоку от Эр-Рияда. Позже йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения ”Ансар Аллах” заявили, что два саудовских НПЗ атаковали их бойцы с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. По словам гендиректора саудовской компании Амина Хассана ан-Насера, Saudi Aramco приостановила добычу 5,7 млн барр. в сутки.

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