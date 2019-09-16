22 сторонника лидера организации фетхуллахистов Фетхуллаха Гюлена перебежали из Турции в Грецию и попросили там убежища.

Об этом сообщил в воскресенье греческий информационный портал Newpost.

По данным портала, после того, как в августе 2019 года офицер ВВС Турции прибыл на греческий остров Калимнос в Эгейском море и попросил политического убежища, чтобы скрыться нынешних турецких властей, еще 22 турка приплыли на этот остров. Как стало известно, турки прибыли на судне в порт острова и немедленно сдались греческим властям. Все они объявили себя сторонниками Гюлена, сказав, что были вынуждены покинуть Турцию, опасаясь тюремного заключения со стороны режима Эрдогана, отмечает портал.

Эти люди запросили и получили документы на временное проживание в Греции до рассмотрения заявления о предоставлении им убежища, а затем покинули остров в неизвестном направлении. Национальная служба информации (разведка и контразведка) проинформирована об этом случае, добавляет издание.

Minval.az