Британское подразделение французской компании MBDA занялось разработкой крылатой ракеты SPEAR-3.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ее особенностью и основной задачей будет способность защищать другие ракеты и военные самолеты от снарядов противника. Помимо этого, она сможет и самостоятельно поражать цели.

SPEAR-3 будет нацелена на выведение из строя отдельных частей системы вражеского ПВО, в первую очередь радиолокационных его устройств. Находить цели ракета сможет сама. В этом ей поможет радиолокационный, инфракрасный и лазерный встроенный метод.

SPEAR-3 будет 1,8 метра в длину. Диаметр ракеты составит всего 0,18 метра, а ее вес ориентировочно будет в пределах 100 килограммов.

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