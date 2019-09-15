В Нью-Джерси прошло удивительное представление с участием тысяч плавающих фонарей, пишет «Анадолу». Согласно преданиям, если загадать желание и отправить в плавание светильник, заветная мечта сбудется.
В Нью-Джерси прошло удивительное представление с участием тысяч плавающих фонарей, пишет «Анадолу». Согласно преданиям, если загадать желание и отправить в плавание светильник, заветная мечта сбудется.
Дата: 2019/09/15 17:56
Раздел: Фото
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