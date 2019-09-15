Спешно покинувший пост советника по национальной безопасности Джон Болтон в последний день своей работы в очередной раз спорил с президентом США Дональдом Трампом, который предлагал отменить часть санкций против Ирана. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на телеканал NBC News.

Как рассказал журналистам источник, близкий к Болтону, 10 сентября в Овальном кабинете проходило совещание, на котором Трамп в очередной раз предложил снять с Ирана некоторые санкции, чтобы возобновить переговоры с исламской республикой.

Болтон в свою очередь «дал понять», что категорически не согласен с этой идеей. Утром следующего дня было объявлено о его отставке. При этом Трамп заявил, что уволил своего советника, тот в свою очередь настаивает, что ушёл сам.

Версия о разногласиях между Трампом и Болтоном, ставших причиной увольнения второго, уже озвучивалась американскими СМИ, и она выглядит довольно реалистичной, если учесть тот факт, что они уже приводили к разладу в действующей администрации США.

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