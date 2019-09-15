Западные страны не должны налаживать отношения с Россией за счет Украины, заявил премьер-министр Великобритании Тони Блэр на ежегодном форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) 14 сентября, сообщает «Европейская правда».

«Западу надо быть более настойчивым, создавая такие стимулы для РФ, при которых невыполнение Минских соглашений будет крайне невыгодным для нее», – сказал Блэр.

На вопрос, можно ли ставить стратегические отношения с Россией в зависимость от прогресса минского процесса, Тони Блэр ответил, что «несмотря на важность стратегических отношений с РФ, они не должны решаться за счет Украины».

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