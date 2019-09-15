Бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе похоронят в специально построенном мавзолее. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на The Telegraph.

Племянник экс-президента и представитель семьи Лео Мугабе сообщил журналистам, что родственники и власти страны пришли к соглашению о захоронении экс-президента на официальном кладбище в столице страны Хараре.

Специально для Мугабе будет построен мавзолей. Таким образом, тело экс-президента может быть похоронено только спустя 30 дней после смерти.

Ранее вопрос о том, как и где хоронить Мугабе, вызвал споры между властями и родственниками.

Мугабе было 95 лет. Он руководил Зимбабве с 1980 года, вначале – как премьер-министр, с 1987 года – как президент. Его методы правления характеризуются как авторитарные, при этом страна периодически погружалась в экономический кризис.

Minval.az