Как стало известно от инсайдера, разрыв отношений старшего сына Анджелины Джоли с его отцом Брэдом Питтом, стал результатом не столько давней ссоры, сколько «подрывной» работы актрисы. Об этом сообщает издание «7Дней» со ссылкой на Page Six.

Слухи о том, что Мэддокс, которому недавно исполнилось 18 лет, не желает больше видеть своего отца, ходят уже давно. Но недавно они получили подтверждение. Это произошло, когда молодой человек уехал учиться в университете в Южную Корею. Именно там репортерам удалось впервые добраться до Мэддокса и взять у него небольшое интервью. Сын Джоли очень охотно рассказывал о своей новой жизни в кампусе университета. Но как только речь зашла о Питте, он резко помрачнел. На вопрос, действительно ли он оборвал все контакты с отцом, юноша мрачно пробормотал сквозь зубы: «Что было, то было…». А когда репортер поинтересовался, не собирается ли Брэд навестить его в университете, заявил: «Понятия не имею!» И намекнул, что ему это вообще не интересно. Заметим, что как раз сейчас Питт находится всего в 700 километрах от сына: он участвует в рекламной компании фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» в Токио. Но, похоже, Брэд, до которого дошли слухи о настроении сына, не решается его посетить…

Между прочим, как рассказал инсайдер, Мэддокс давно простил бы отцу ту давнюю ссору в сентябре 2016-го, когда Питт позволил себе грубо схватить сына за плечо и толкнуть его. Ведь Мэддокс уже не маленький и понимает, что тогда за отца «говорил» алкоголь, которым тот в тот день накачал свой организм. И что с тех пор Брэд успел публично покаяться в своем поведении, прошел курс лечения и избавился от пристрастия к спиртному. Однако, как сообщил инсайдер, который лично знаком с Анджелиной, все это время актриса настраивала сына против своего экс-супруга, заверяя его, что тот неисправим, и что он — виновник всех их бед. В итоге, ей удалось преуспеть: Мэддокс теперь не желает видеть Питта.

Minval.az