Британское издание The Sun опубликовало фотографию, на которой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представлен, как известный супергерой комиксов и фильмов Халк.

На снимке изображение с головой премьера прикреплено к телу Халка. При этом голова Джонсона также окрашена в зеленый цвет, как в комиксах и фильмах.

В таком образе издание решило изобразить политика после слов Джонсона в преддверии встречи с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Британский премьер заявил, комментируя Brexit, что Халк становится сильнее, если становится безумнее.

По мнению Джонсона, которое приводит «Корреспондент», Британия освободится от «наручников ЕС, как невероятный Халк».

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