Сенатор США Линдси Грэм в Twitter заявил, что властям США нужно изучить возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

По его словам, которые приводит «Корреспондент», Тегеран не перестанет устраивать подобные выходки, пока Иран не ощутит серьезные последствия.

Сенатор отмечает, что нападение на иранские нефтеперерабатывающие заводы нанесет сокрушительный удар по режиму в этой стране.

Ранее министерство иностранных дел Ирана назвало ложью заявление госсекретаря США Майка Помпео, что за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран.

«Политика по оказанию «максимального давления», которой следовали американцы, по-видимому, по причине ее провала устремилась в сторону «максимальной лжи», — заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя заявление Помпео.

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