Госсекретарь США Майкл Помпео выступил в субботу с утверждением, что иранские власти стоят за атакой на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на востоке страны.

«Тегеран стоит за почти 100 нападений на Саудовскую Аравию в то время, как [президент Ирана Хасан] Роухани и [глава МИД этой страны Джавад] Зариф делают вид, что занимаются дипломатией, — написал он в субботу на своей странице в Twitter. — Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии».

Minval.az