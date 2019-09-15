Президент США Дональд Трамп позвонил в субботу наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману после атак мятежников из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на нефтяные объекты королевства.

Об этом сообщило саудовское агентство печати САП.

В частности, глава Белого дома заверил кронпринца в «готовности Вашингтона сотрудничать с Эр-Риядом для поддержки его безопасности и стабильности». Он также указал на «негативное влияние этой террористической атаки на экономику США и мировую экономику», отмечает САП.

В свою очередь, как заявил Трампу бен Сальман, его страна «обладает волей и способностью противостоять агрессии хуситов и бороться с ней».

Minval.az