Датские ученые провели исследование на предмет изучения влияния финансовой состоятельности человека на протекание физиологических процессов в его организме. Выяснилось, что бедные люди быстрее стареют и испытывают больше проблем с физическим и психическим здоровьем.

Исследование ученых, представляющих Копенгагенский университет, началось с изучения бытовых условий жизни большой группы датчан. Информация о доходах, полученных в течении 22 лет, была собрана у 5,5 тысяч человек. Отмечается, что «бедными» гражданами условно приняли тех, чей ежегодный доход на 60% был меньше медианного значения. На втором этапе исследования с участниками был проведен ряд тестовых упражнений. В частности, исследуемые сжимали в руке спецприспособление для определения силы хвата и приседали. Кроме того, участниками было выполнено несколько тестов для проверки памяти. Также у всех добровольцев был взят анализ крови. Подведя итоги, специалисты отметили, что люди, остававшиеся за чертой бедности от четырех лет и более, имели существенно худшие физические и умственные способности, чем их более обеспеченные «визави». Анализ крови, в свою очередь, продемонстрировал, что уровень воспаления у небогатых участников был близок по параметрам аналогичному показателю людей в пожилом возрасте.

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