Иракские силовики сообщили в субботу о задержании шести террористов, планировавших теракт против паломников-шиитов.

«Службы безопасности города Самарра смогли задержать сеть террористов, состоящую из шестерых преступников, планировавших осуществить теракт во время паломничества Арбаин», — говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы органов безопасности Ирака. Шиитское траурное паломничество Арбаин в этом году запланировано на 19-20 октября.

Отмечается, что в составе террористической ячейки была жена одного из террористов, базирующегося в Сирии.

В отношении задержанных проводятся необходимые юридические процедуры.

Minval.az