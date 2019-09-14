Боевая авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла в субботу массированные удары по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене.

Бомбардировкам подверглись расположения мятежников в граничащих с саудовским королевством провинциях Саада и Эль-Джауф на северо-западе Йемена. О последствиях этих налетов информации пока не поступало, передает ТАСС.

По всей видимости, они стали ответом на совершенные хуситами минувшей ночью атаки на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на востоке страны. В частности, как сообщалось, нападению запущенных ими беспилотников подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов. Кроме того, удары были нанесены и по району Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

После атак на стратегических объектах вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявляли , что огонь был локализован, однако, согласно некоторым данным, полностью потушить его не удается до сих пор. О жертвах и пострадавших, а также масштабе ущерба информации пока не поступало. Между тем, по информации агентства Reuters, эти вылазки серьезно повлияли на нефтяную отрасль страны и привели к снижению производства на 5 млн баррелей в день — почти половину текущего объема добычи.

Хуситы, взяв на себя ответственность за диверсию, заявили, что в общей сложности в ней были задействованы 10 беспилотных летательных аппаратов. Как указал официальный представитель «Ансар Аллах» генерал Яхья Сариа, данная операция стала одной из крупнейших против королевства, была проведена после «тщательной разведки и мониторинга» и в «сотрудничестве с благородными и свободными людьми» внутри Саудовской Аравии.»Атаки на месторождения Абкаик и Хурайс проведены в рамках наших законных и естественных прав отвечать на преступления агрессии и продолжающуюся уже пять лет блокаду нашей страны, и пока они не прекратятся, нападения будут только усиливаться и станут еще более болезненными», — сказал он.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Minval.az