Генпрокуратура Венесуэлы объявила об уголовном деле против лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого десятки стран признали главой государства. Основанием для разбирательства стали фотографии политика с лицами, которых называют членами колумбийского наркокартеля.

Гуйадо подлинность снимков признаёт, но отвергает обвинения в связях с мафией. Он объяснил, что обычно не спрашивает у желающих с ним сфотографироваться о судимости. При этом Гуайдо обвинил правительство Мадуро в связях с повстанческими группировками и наркокартелями Колумбии: «Он принимает их как гостей, приглашает их на встречу в Сан-Пауло, защищает их».

Гуайдо подтвердил, что нашумевшие фотографии были сделаны в Колумбии: политик перешёл границу вопреки запретам правительства Николаса Мадуро. Глава МВД Венесуэлы в правительстве Мадуро Нестор Ревероль заявил о наличии доказательств того, что лидера оппозиции эвакуировала мафия, передает телеканал «Евроньюс».

«Выезд Гуайдо на колумбийскую территорию в феврале этого года был операцией, осуществлённой колумбийскими вооружёнными наркогруппировками. Они предложили безопасность и защиту Гуайдо во время его поездки на территорию Колумбии».

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства в конце января, обвинив президента Николаса Мадуро в фальсификации выборов, узурпации власти и диктатуре. Переговоры между сторонами конфликта при посредничестве зарубежных государств до сих пор не принесли результата. Депутаты из окружения Гуайдо заявляют, что не намерены продолжать диалог в таком формате, поскольку не видят в этом смысла.

Minval.az