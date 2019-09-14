Восемнадцать человек задержаны на манифестации движения «желтых жилетов» в городе Нант на западе Франции, объявленном центром протестов в эту субботу. Об этом сообщило в Twitter региональное подразделение полиции.

«С учетом высокого риска действий насильственного характера в Нанте сегодня во второй половине дня было произведено 18 задержаний в рамках превентивного контроля», — гласит сообщение правоохранителей. Уточняется, что в ходе проверок сотрудники полиции изъяли около сотни зонтов и один огнетушитель, передает ТАСС.

На протестный марш в Нанте вышли по меньшей мере 400 человек. Атмосфера сохраняется напряженная, полиция заблокировала движение колонны демонстрантов, пытавшихся пройти на площадь Граслен — она находится в границах обширной зоны, которую власти объявили закрытой для любых манифестаций. Некоторые манифестанты переворачивают мусорные баки, бросают в стражей порядка тяжелые предметы и выкрикивают оскорбления в их адрес. В ответ на особенно агрессивные действия, а также попытки пробиться в запрещенные для демонстраций районы полиция отвечает слезоточивым газом.

В эту уже 44-ю по счету протестную субботу лозунги «желтых жилетов» не претерпели изменений. Помимо введения в стране доступной системы вынесения на народное голосование важных вопросов государственного значения (RIC, «референдумов гражданской инициативы»), повышения уровня жизни и «прекращения полицейского произвола», участники все так же требуют справедливости по делу погибшего в этом городе во время полицейской операции на музыкальном празднике в конце июня. Группа демонстрантов также растянула большой баннер с портретом китайского мастера единоборств Брюса Ли и его цитатой: «Будь, как вода», а также надписями о солидарности с протестующими в Гонконге.

Акции «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому «униформой» движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала 282 тыс. участников. С тех пор мобилизация снижалась. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.

[#Acte44] Manifestation #giletsJaunes à #Nantes.

Utilisation de parapluies par les #BlackBlocs pour changer de tenues vestimentaires.

Le cortège dispersé en groupes épars.

1 gendarme blessé. pic.twitter.com/SvfuTUWGD3 — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) September 14, 2019

[#Acte44] Face au risque important d’actions violentes dans le centre-ville de #Nantes cet après-midi, 18 interpellations ont été effectuées par nos services lors de contrôles préventifs.

Découverte de mortiers rue de Gigant.

Saisie d’1 centaine de parapluies & d’1 extincteur. pic.twitter.com/BLrQRSWQw4 — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) September 14, 2019

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