Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена, основателя террористический организации «Аль-Каида».

Хамза бен Ладен был уничтожен в результате операции спецлужб США, передает телеканал «РЕН ТВ».

В сообщении Белого дома отмечается, что сын бен Ладена занимал важное место в террористической иерархии и готовил нападения.

Ранее, в начале августа, американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что американские спецслужбы готовятся к ликвидации сына террориста, причастного к падению башен-близнецов в Нью-Йорке.

Помимо этого также упоминалось о том, что Госдепартамент США объявил награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене.

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