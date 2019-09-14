Последние исследования ученых из Массачусетского технологического института (MIT) показали удивительные результаты: в коре Земли находится миллиарды тонн алмазов.

Первоначальной целью исследования было составление модели строения литосферы.

Алмазы обнаружены с помощью метода «просвечивания» поверхности Земли инфразвуковыми волнами. Длина волн изменяется в зависимости от температуры и плотности вещества, передает портал «charter97.org».

Огромные запасы алмазов находятся на глубине 200 км в кратонах — участках земной коры, образующих континенты и расположенных в центральной части плит.

Однако несметное количество драгоценных камней оказалось недоступным для человечества — не существует технологий, способных пробурить земную кору на такие расстояния.

«Последнее исследование показало, что алмазы, очень распространенный материал на Земле в геологическом масштабе. К сожалению, добраться до этих алмазов не представляется возможным», – прокомментировал ученый из MIT Ульрих Фаул.

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