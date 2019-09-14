На вершине горы в турецкой провинции Игдыр, которой символически присвоено имя Национального Героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, будут развеваться флаги Азербайджана и Турции.

Как сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Карсе, на вершине горы Текалты в районе Тузлуджа провинции Игдыр будут установлены флаги обеих стран длиной 10 м и портрет М.Ибрагимова (90X70 см), передает агентство АПА.

Было отмечено, что 16 сентября из центра провинции будет организован массовый поход на гору Текалты. 17 сентября будет проведена конференция на тему патриотизма с участием генерального консула Нуру Гулиева, известных представителей азербайджанской интеллигенции, турецких военнослужащих высокого ранга.

Отметим, что в прошлом году южной вершине горы Текалты, привлекающей внимание спортсменов-альпинистов и туристов, турецким альпинистским клубом AKUD символически было присвоено имя Национального Героя Мубариза Ибрагимова.

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