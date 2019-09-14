Тропический шторм «Умберто», который сформировался в Атлантике, в субботу пройдет северо-западнее островов Багамского архипелага, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами и Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Багамских островов.

Сейчас в зоне действия «Умберто» скорость ветра достигает 64 км/ч, ожидается его усиление до 100 км/ч. Не исключено, что этот тропический шторм на пути к американскому штату Флорида через два-три дня усилится до урагана, передает агентство «Интерфакс».

Представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских островов Карл Смит сказал журналистам, что «Умберто» может повлиять на проведение спасательных и восстановительных операций на Багамских островах, серьезно пострадавших от удара недавнего урагана «Дориан».

Ранее сообщалось, что в результате урагана «Дориан» на Багамских островах погибли 43 человека. Как отмечал телеканал CNN, число жертв может вырасти, так как сотни людей считаются пропавшими без вести.

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