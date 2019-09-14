Центральное разведывательное управление США поведало, как во время Холодной войны использовало голубей-шпионов для фотографирования территории СССР.

Для этого голуби проходили серьезную программу тренировок. Но эти птицы не были единственными животными, которых использовали в целях разведки. Также использовались сбрасывавшие подслушивающие устройства на подоконники вороны. А дельфины использовались для шпионажа под водой, передает онлайн-издание «Московский комсомолец».

К голубям привязывали камеры, после чего выпускали. В музее ЦРУ в штате Виргиния, который на данный момент закрыт, сохранились фотографии таких голубей, сообщает источник. Голуби идеально подходили для такой миссии благодаря способности возвращаться домой из тех мест, где они ранее не были.

Сделанные же такими голубями-шпионами снимки были более высокого качества, нежели те, которые получались с помощью спутников.

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