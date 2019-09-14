Столкновения между протестующими и их противниками произошли в субботу в Гонконге.

Конфликт между двумя группами начался в 14.00 по местному времени.

Все началось с нескольких драк в торговом центре Amoy Plaza. Человек с флагом КНР в руках ударил другого, в маске. В ответ люди в масках атаковали его зонтиками.

Затем на место прибыла полиция по борьбе с беспорядками. Полицейские загородили вход в торговый центр и задержали много людей. Одному из задержанных они приказали встать на колени лицом к стене. Действия полицейских вызвали неодобрение окружающих, которые заявили об избирательном правоприменении — полиция не задержала человека с государственным флагом, передает РИА Новости.

В результате столкновения была госпитализирована одна девушка. Ее окружили, когда она была на эскалаторе. Некоторые говорят, что она сама упала, а другие утверждают, что она поднимала флаг КНР в торговом центре.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в конце августа заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.

Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить «все пять требований — ни одним меньше». Они требуют отменить использование термина «массовые беспорядки» в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.

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