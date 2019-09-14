Интервью с Представителем Союза Азербайджанцев России (САР) в Дагестанской Республике Ракифом Азизовым:

— Ракиф муаллим! Поздравляю вас с освобождением вашего сына Рауфа Азизова. Наверное, вам было тяжело после ареста вашего сына. Я хорошо помню, что ещё в июне вы были в полном отчаянии и боялись, что Рауфу могут дать реальный срок. Но, к счастью, 11 сентября по решению Гусарского районного суда вашего сына отпустили на свободу. Что стало поворотным моментом в его деле?

— Неожиданный арест моего сына Рауфа Азизова для меня был настоящим шоком. Его арестовали в ночь на 10 декабря прошлого года в таможенном пункте «Самур» Главного таможенного управления Азербайджана по северным территориям. Он на своей машине со своим другом ехал на похороны своей бабушки — моей матери. Причиной ареста Рауфа стало то, что, якобы, в его машине азербайджанские таможенники нашли патроны от пистолета. Но до этого машину Рауфа проверяли на российской части того же таможенного пункта и к моему сыну со стороны российских таможенников и пограничников не было никаких претензий. В патронах, которых, якобы, азербайджанские таможенники нашли в машине моего сына, нет опечатки его пальцев. Очевидно, что туда эти патроны кто-то подбросил. Провокация против моего сына очень похожа на чей-то заказ. Из-за его ареста я даже не смог участвовать на похоронах своей мамы. С первого же дня ареста Рауфа я стучал в двери всех соответствующих государственных структур России и Азербайджана в надежде добиться справедливости в отношении моего сына. Но никакого положительного результата не было. Я уже психологически был подавлен, у меня руки опустились. Но всё изменилось в июне, когда я обратился к Президенту Союза Азербайджанцев России Физули Мамедову.

— Вы могли бы об этом рассказать более подробно?

— В июне я по Ватсапу обратился к Физули Мамедову. Тогда на профиле моего Ватсапа даже стояло фото Физули муаллима. Я поддерживаю Физули муаллима на посту Президента САР. Активно участвую в работе этой организации и меня за это избрали Представителем Союза Азербайджанцев России в Дагестанской Республике. После моего обращения к нему дело Рауфа получило широкую огласку. Именно благодаря Физули Мамедову, азербайджанские СМИ стали уделять пристальное внимание к загадочному аресту Рауфа. В конце июня Координационные советы Союза Азербайджанцев России и Всемирного Азербайджанского Культурного Фонда обратились к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и просили его взять уголовное дело против Рауфа Азизова под свой контроль. А через несколько дней сам Физули муаллим выступил с заявлением в поддержку моего сына. Я очень хорошо помню, что после того резонансного заявления Физули муаллима одновременно более 50 азербайджанских газет и сайтов написали о деле моего сына. Тогда все эти СМИ, ссылаясь на адвокатов Рауфа, писали, что в уголовном деле моего сына имеется множество противоречий, нет твёрдых неоспоримых доказательств, свидетельствующих о вине Рауфа Азизова. В частности, не совпадают показания свидетелей, видеосъёмка при аресте Рауфа не была произведена, нет опечатки его пальцев и т.д. Именно после этого наступил поворотный момент в деле моего сына. Тогда я начал почувствовать, что я уже не один и мой сын Рауф имеет реальные шансы скоро выйти на свободу. Хотя оставались ещё какие-то сомнения.

— А когда окончательно исчезли ваши сомнения?

— В конце августа, когда я из СМИ узнал, что по поручению Президента Союза Азербайджанцев России Физули Мамедова создан Комитет по защите прав арестованного Рауфа Азизова. В заявлении пресс-службы САР говорилось, что Рауф Азизов является одним из активных представителей азербайджанской диаспоры в России. Поэтому созданный САР Комитет по защите прав Рауфа Азизова намерен добиваться его скорейшего освобождения. Комитет взял уголовное дело против моего сына под свой контроль и спустя две недели, 11 сентября, Гусарский районный суд принял решение об освобождении Рауфа.

— А другие представители общественных организаций, в том числе доктор городской клинической больницы №17 УЗ ЮЗАО Москвы Фазиль Курбанов, который пытается создать Лигу азербайджанцев России, помогали вам в освобождении вашего сына?

— После того, как благодаря публичной поддержке Союза Азербайджанцев России дело Рауфа получило широкую огласку и оказалось в центре внимания азербайджанских СМИ, многие представители азербайджанской диаспоры, в том числе Фазиль Курбанов, звонили и оказывали мне моральную поддержку. Я благодарен Фазиль муаллиму и всем другим представителям нашей диаспоры за тёплые слова поддержки, высказанные мне в те тяжёлые дни, когда мой сын находился под арестом. Но главную и решающую роль в освобождении Рауфа сыграла поддержка Союза Азербайджанцев России. Именно Физули муаллим с первого дня ареста моего сына оказывал мне всемерную поддержку. Я эти слова готов повторить перед всеми. Поэтому после слов прокурора и окончательного решения суда я первым позвонил Физули Мамедову, чтобы выразить ему свою благодарность. Но я не смог сразу дозвониться до него и позвонил руководителю пресс-службы САР Анару Гасанову и через него передал свою благодарность Физули муаллиму. Физули Мамедов для меня сделал даже больше, чем родной брат. Я всегда рядом с Физули Мамедовым и до конца буду поддерживать инициативы Союза Азербайджанцев России. Ещё раз хочу отметить, что в деле моего сына мне главную и решающую поддержку оказал именно Физули муаллим!

Беседовал Расул Ибрагимов

Minval.az