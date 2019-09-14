Глава российского Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.

Выступая на сессии Московского финансового форума, бывший министр экономического развития заявил, что боится заявлений о готовности к кризису, потому что «каждый кризис мы готовимся к вчерашнему кризису».

«Если мы ко вчерашнему кризису будем готовиться, мы упустим завтрашний. У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок у нас, на мой взгляд, впереди. Сырьевой шок под названием «снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире», — цитирует его РИА Новости.

По мнению главы крупнейшего банка России, такая ситуация приведет к «очень низким ценам на нефть», значительно ниже сорока долларов за баррель.

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