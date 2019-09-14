Президент США Дональд Трамп рассматривает на место нового помощника по национальной безопасности спецпредставителя по делам заложников Роберта О’Брайена. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

По информации издания, его кандидатуру одобряют госсекретарь США Майкл Помпео, помощник председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Рикки Уодделл и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Отмечается, что у О’Брайена хорошие отношения с коллегами как в Госдепартаменте, так и в Пентагоне.

Уточняется, что на эту должность также рассматривают советника вице-президента США Майкла Пенса по нацбезопасности Кита Келлогга, спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна и посла США в Германии Ричарда Гренелла.

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