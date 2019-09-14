Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с президентом Дональдом Трампом покупку американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

В интервью Reuters Эрдоган уточнил, что намерен поднять этот вопрос во время встречи с американским лидером на полях сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке.

Турецкий президент уверен, что его дружеские отношения с Трампом помогут преодолеть кризис, возникший после покупки Анкарой российских систем ПРО С-400.

Эрдоган уверяет, что обсуждал покупку Patriot во время телефонного разговора с Трампом две недели назад, и пообещал продолжить этот разговор во время встречи.

«Я сказал, что вне зависимости… от покупки С-400, мы можем купить у вас определенное количество ракет Patriot… Но мы должны увидеть условия, которые, как минимум, будут сравнимы с С-400», — заявил Эрдоган.

Minval.az