Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него есть «любимый диктатор» на полях саммита «Большая семерка». Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как отмечается, перед встречей Трампа с египетскими чиновниками на саммите, глава США громко задал вопрос.
«Где мой любимый диктатор?», — крикнул Трамп.
Таким образом, американский лидер пытался узнать, где находится в данный момент его египетский коллега Абдель Фаттаха ас-Сиси.
После этого в комнате повисла тишина, пишет издание. Свидетели случившегося не исключают того, что Трамп мог пошутить.