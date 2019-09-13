Срок возврата в эксплуатацию самолетов 737 MAX американского авиаконцерна Boeing Co. в разных странах может отличаться, если международные авиационные регуляторы не придут к согласию относительно одобрения изменений, внесенных компанией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главу Boeing Денниса Мюленбурга.

«Я считаю вероятным постепенное снятие запрета на полеты самолета международными регуляторами», — сказал Мюленбург в интервью изданию.

«Интерфакс» отмечает, что Boeing сотрудничает с регуляторами в США, Европе, Бразилии, Китае и других странах с тех пор, как была прекращена эксплуатация 737 MAX.

Полеты этих самолетов были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф — в Индонезии и Эфиопии. В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете.

Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО. Однако в июне WSJ писала со ссылкой на свои источники, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило еще одну проблему с ПО у MAX, которая не имеет прямого отношения к системе MCAS.

Мюленбург подтвердил прогноз, сделанный в июле, согласно которому Boeing все еще ждет снятия запрета на эксплуатацию 737 MAX в четвертом квартале. Между тем крупные клиенты компании опасаются, что разногласия регуляторов могут привести к тому, что срок возобновления полетов лайнеров будет перенесен.

«К сожалению, нужно принять во внимание политические и другие факторы», — сказал представитель правления лизинговой компании Air Lease Corp Стивен Удвар-Хази.

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