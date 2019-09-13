31-летняя Адель, которая еще в апреле этого года сообщила о том, что решила временно разойтись с Саймоном Конески, своим супругом и отцом ее единственного ребенка, объявила: она приняла решение официально расторгнуть свой брак. Об этом сообщило издание «7Дней» со ссылкой на TMZ. О том, что стало причиной развода, не сообщается. Однако по сведениям, полученным от инсайдеров, отношения Адель и Саймона переживали кризис уже давно. «Саймон смог смириться с тем, что его жена становилась все более и более знаменитой, а он все время оставался на втором плане. Но когда Адель начала разъезжать с концертами, он почти перестал ее видеть. Они начали отдаляться друг от друга и постепенно стали почти посторонними людьми…» — рассказала одна из подружек певицы.

К счастью, битвы из-за ребенка — то есть их шестилетнего сына Анджело — в ходе развода не предвидится. Оба родителя выразили желание принимать равное участие в опеке над своим чадом. А вот в том, что касается раздела денег, по предсказаниям экспертов, предвидятся серьезные проблемы.

Дело в том, что по сведениям СМИ, Адель не позаботилась о том, чтобы составить перед свадьбой, состоявшейся в 2017-м году, брачный контракт. А петицию о разводе она подала в Калифорнии, где, по закону, в отсутствии контракта, каждый из супругов получает при расторжении брака половину общего состояния. Но если на банковских счетах Конески, по имеющимся сведениям, числится около 1 миллиона долларов, то состояние Адель оценивают в 180 с лишним миллионов. То есть Саймон имеет реальный шанс получить 90 с лишним миллионов!

Однако похоже, Адель не слишком смущает цена, которую она заплатит за свою свободу. Как призналась недавно певица, ей гораздо важнее сейчас «снова обрести себя». Ведь как поведала певица, из-за постоянной занятости и стресса, она начала, как выразилась певица, «утрачивать контакт со своим настоящим «Я». Поэтому, как сообщила Адель празднуя свой 31-ый день рождения, ближайший год она намерена посвятить исключительно самой себе. Но это вовсе не означает, что певица хочет провести целый год в одиночестве. Ведь у нее, похоже, уже появился новый бойфренд. Во всяком случае, папарацци удалось заснять Адель целующейся с таинственным незнакомцем в одном из нью-йоркских баров.

Minval.az