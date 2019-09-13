Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал фотографию с членами семьи.

Как сообщает «Лента.ру», пользователей соцсетей озадачило, что на снимке оказались только мужчины. Некоторые юзеры посчитали, что тем самым боец выказывает неуважение к жене. «А жена и дети — это не ваша семья? Вы никогда не выкладываете их фото», «Или стыдно их выкладывать, или нет к ним уважения…» — писали они.

Другие заявили, что дагестанец не хочет показывать супругу из скромности. «Из уважения к своей семье он их не выставляет напоказ. Культура такая у человека», «В исламе не принято в сеть выкладывать своих жен, сестер. И мужчины с женщинами в одной компании не сидят», — утверждали они.

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