Дипломат, работавший в посольстве Франции в Сальвадоре, привлечен к уголовной ответственности за членство в организации, поощряющей акты насилия против мусульман.

Согласно ТРТ, дипломат французского посольства в Сальвадоре обвиняется в том, что он является членом группировки AFO (Action des forcesopеrationnelles — «Действие оперативных сил»), которая призывает общественность бороться с мусульманами и совершать против них акты насилия.

Помимо французского дипломата начато дополнительное расследование в отношении 13 человек, причастных, как было установлено, к подготовке теракта в отношении мусульман, совершенного 3 месяца назад. Они также проходят по статье «планирование актов насилия против мусульман».

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