Президент России Владимир Путин в рамках встречи по сирийскому урегулированию проведет двусторонние встречи с президентами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что в понедельник запланирована трехсторонняя встреча по Сирии гарантов Астанинского процесса по сирийскому урегулированию. Эта встреча будет в Анкаре, президент туда отправится. Будут, естественно и двусторонки — и с Эрдоганом, и с Роухани», — сказал Песков журналистам.

Саммит президентов России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию пройдет 16 сентября в историческом дворце Чанкая в Анкаре, сообщила администрация президента Турции Тайипа Эрдогана в четверг. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, на саммите будут обсуждаться ситуация в сирийском Идлибе и формирование конституционного комитета Сирии.

Minval.az