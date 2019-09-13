Если кто-то спросит, большая ли Китай страна, то ваш ответ наверняка будет положительным. По численности населения КНР занимает первое место в мире, а по площади страна уступает лишь России и Канаде. Поэтому можно сказать, что с какой стороны ни посмотри на Китай, это все равно огромная страна. Многие государства называют его «восточной державой», и так как Китай превосходит остальные страны по многим параметрам, то он действительно заслуживает данное «прозвище».

Но знаете ли вы, что если обратить внимание на одну вещь, то окажется, что Китай в этом плане превосходит и Россию, и Канаду. Китай — первая страна в Азии по площади эффективных территорий, и в этом она превосходит оба упомянутые раньше государства. Почему же это так? Что такое «площадь эффективной территории»?

Чтобы ответить на эти вопросы, сначала поговорим о населении России и Канады, передает портал «Сharter97.org». Всем известно, что, хотя территории этих стран огромны, но их численность населения весьма небольшая. Общая численность населения обеих стран не достигает и четверти населения Китая. Многие говорят, что это связано с нежеланием заводить детей.

У многих жителей Европы и Америки есть «плохая привычка» — нежелание рожать детей. Они считают, ребенок — это бремя. Его появление не только не принесет радости, но и будет доставлять постоянное беспокойство. Конечно, это является одной из причин небольшого населения в упомянутых государствах, но главная проблема заключается в том, что их площади огромные, а эффективных территорий мало.

Итак, что же такое эффективные территории? Фактически это территории, которые пригодны для жизни человека. У России и Канады есть одна общая особенность: обе страны близко расположены к Северному полюсу. Как всем известно, это регион с очень холодным климатом, поэтому многие районы непригодны для жизни. Многие слышали о холодном воздухе из Сибири. Ежегодно холодные потоки приходят оттуда в Китай, поэтому слово Сибирь олицетворяет собой холодный фронт. Знаете ли вы, где расположен данный регион? В России! Россияне уже давно привыкли к холодам, приходящим из Сибири. Площадь страны самая большая в мире, но по географическим причинам эффективными из нее считаются лишь 6 миллионов квадратных километров.

Теперь поговорим о Канаде. Ситуация в этой стране еще печальнее, чем в России: она расположена ближе к северу, поэтому площадь ее эффективных территорий составляет всего лишь 500 тысяч квадратных километров. С чем можно сравнить эту цифру? К примеру, размер этих территорий сопоставим с двумя провинциями Китая. Поэтому в теории Канаду можно считать маленьким государством!

Какова же площадь эффективных территорий Китая? По официальным данным, в стране есть достаточно много пустынных районов, поэтому цифра достигает 7 миллионов квадратных километров, что все равно считается большим значением, чем у России. В Азии, да и не только в Восточном полушарии, Китай — страна с самой обширной эффективной территорией.

Хотя Китай и большой, обеспечить население в 1,3 миллиарда человек очень непросто. Надеюсь, что каждый житель КНР будет хорошо заботиться о своей родине. Если удастся остановить распространение пустыни Гоби и других засушливых районов, то площадь эффективных территорий Китая будет только расти!

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