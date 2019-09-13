Занимавший кресло премьер-министра Турции с 2014 по 2016 годы Ахмет Давутоглу объявил в пятницу о выходе из состава Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Тайип Эрдоган.

Об этом пишет газета Cumhuriyet.

По информации издания, вместе с Давутоглу из ПСР ушли еще три политика. Бывший премьер отметил, что его не устраивает нынешний политический курс партии турецкого лидера.

Экс-премьер Турции также заявил о намерениях создать свою политическую силу. «С сегодняшнего дня на нас возложена историческая ответственность за создание нового политического движения. В связи с этим я приглашаю всех работать с нами независимо от их политических взглядов», — сказал Давутоглу.

Minval.az