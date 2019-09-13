Долгий и сложный опыт сосуществования Финляндии с РФ обеспечивает иммунитет к российской пропаганде, считает президент Финляндии Саули Ниинистьо.

Об этом он заявил в выступлении на открытии ежегодного форума «Ялтинской европейской стратегии» (YES), сообщает портал «Harter97.org».

«Как вы знаете, у нас достаточно длительный и часто сложный опыт отношений с РФ. Что касается нынешнего влияния России, в частности, гибридных атак на демократию, то у нас есть противодействие — сплоченное общество», — сказал он.

«Да, и у нас есть люди, которые любят Россию. Но у нас смеются над такими людьми — поэтому их довольно мало», — добавил Ниинистьо.

Вместе с тем он не склонен недооценивать возможности гибридного влияния РФ. «Мы не закрываем глаза — мы анализируем это влияние и готовы принимать меры для противодействия этому», — пояснил президент.

Minval.az