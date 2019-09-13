Ситуация в Сирии возвращается в мирное русло, на территории республики сохраняются лишь отдельные очаги напряженности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

«Война в Сирии действительно закончилась, — подчеркнул министр. — Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни». При этом глава МИД РФ отметил, что на территориях, неподконтрольных правительству Сирии, например, в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат, сохраняются отдельные очаги напряженности.

По его словам, в этих условиях на первый план выходят задачи продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения долгосрочной и надежной стабилизации в Сирии и в Ближневосточном регионе в целом, а также оказания комплексного гуманитарного содействия Сирии.

Лавров отметил, что формирование и запуск комитета для конституционной реформы станет важным этапом в продвижении политического процесса, осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН. По мнению главы МИД, созыв комитета даст возможность правительству и оппозиции впервые начать прямой диалог о будущем Сирии.

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