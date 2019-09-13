Ученые из Турции, Нидерландов и Германии рассказали, на банкнотах какой страны проще всего передаются бактерии.

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, самой грязной валютой стал румынский лей.

Также немало бактерий можно обнаружить на американских, канадских долларах и индийских рупиях.

Уточняется, что первую строчку заняла румынская валюта, поскольку в ее банкнотах используются особые полимеры для их долговечности и борьбы с подделками.

Как подчеркивается, ученые получили за данное открытие Шнобелевскую премию по экономике.

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