Американский лидер Дональд Трамп не исключил новой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца 2019 года.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, журналисты поинтересовались у главы США, встретится ли он с северокорейским лидером в этом году.

На это Трамп отметил, что они хотят встретиться с Ким Чен Ыном и, возможно, это произойдет.

Лидеры двух стран встречались уже на саммитах в Сингапуре и Ханое.

Кроме того, Трамп встречался с лидером КНДР на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей.

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