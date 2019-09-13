Американский лидер Дональд Трамп не исключил новой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца 2019 года.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, журналисты поинтересовались у главы США, встретится ли он с северокорейским лидером в этом году.
На это Трамп отметил, что они хотят встретиться с Ким Чен Ыном и, возможно, это произойдет.
Лидеры двух стран встречались уже на саммитах в Сингапуре и Ханое.
Кроме того, Трамп встречался с лидером КНДР на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей.