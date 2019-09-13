Власти США обладают доказательствами того, что нефть с находящегося в американских санкционных списках иранского танкера Adrian Darya 1 попала в Сирию. С таким утверждением выступила в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«На этой неделе мы видели сообщения о том, что иранский танкер Adrian Darya 1, ранее Grace 1, стоит на якоре у берегов Сирии, которая, как мы заявляли ранее, была изначальным пунктом его назначения», — сказала она. По ее словам, власти Ирана нарушают свои обещания о том, что судно не будет доставлять нефть в Сирию.

Руководителю пресс-службы был задан вопрос, есть ли у Вашингтона доказательства того, что «нефть с Adrian Darya 1 попала [в руки] сирийского правительства». «Я бы не говорила это, если бы у нас [их] не было», — ответила Ортэгус.

Minval.az