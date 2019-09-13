Клиентов одного из ресторанов в стамбульском районе Атакёй теперь вместо официантов обслуживают роботы.

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил директор ресторана Мюджахит Кушман.

«Впервые мысль о внедрении роботов в обслуживание посетителей ресторана подал нам один из наших клиентов, профессор. Эту идею мы воплотили в жизнь. Также мы сделали роботов своим брендом и оформили авторские права. Сейчас у нас три робота, которых мы заказали за границей, а запрограммировали их турецкие инженеры», — сказал собеседник агентства.

По его словам, роботы уже привлекают в ресторан большое количество клиентов. «Многие приходят только ради того, чтобы посмотреть, как это происходит. Роботы знают, к какому столику им нужно двигаться и умеют говорить. Уверен, что в будущем роботы заменят официантов. С развитием технологий эта профессия будет пользоваться все меньшим спросом», — отметил Кушман.

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