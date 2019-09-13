Принц Гарри снова оказался в неприятной ситуации. Его поведение на официальном мероприятии подверглось жестокой критике. Причем самое обидное в этой истории то, что намерения у него были, скорее всего, самые наилучшие. Поступок, который знатоки королевского этикета расценили как явное нарушение, Гарри совершил, прибыв на мероприятие, посвященное 5-ой годовщине «его любимого детища» — Invictus Games — спортивных игр для военнослужащих, раненых в боевых действиях. Чарльз подъехал к зданию, где проходил прием, на лимузине с шофером, после чего он вышел из машины и сам закрыл за собой дверь.

Казалось бы, что тут может быть не так? Но как оказалось, по правилам королевского этикета, Гарри не имел права открывать и закрывать дверь машины сам — на официальных мероприятиях. Это должен делать шофер или, если бы Гарри подъезжал ко дворцу, один из работников из штата королевы. «Это правило строго соблюдалось всеми членами королевского семейства с тех пор, как были изобретены кареты, а потом и автомобили!» — заверил один из экcпертов. Об этом сообщило издание «7Дней» со ссылкой на Express.

Заметим, что это вроде бы пустяковое отступление от правил вызвало бурное негодование британцев. В чем только не обвинили Гарри… Одни заявляли, что Гарри лицемерно пытается изображать «свою простоту и близость к народу», в то время, как живет в королевском коттедже и пользуется всеми привилегиями члена королевского семейства. А другие отметили, что хотя это нарушение и не слишком значительное, но оно свидетельствует о том, что Гарри начинает всерьез поддаваться влиянию своей жены Меган Маркл. Ведь до того, как принц стал ее мужем, он не позволял себе пренебрегать этикетом в официальных условиях.

На самом деле, этот эпизод, скорее всего, не привлек бы к себе такого повышенного внимания, если бы Гарри и Меган за последнее время не сумели настроить против себя многих подданных королевы Елизаветы. Их перелеты на частных самолетах, постоянное нарушение королевских традиций и ссора с братом Гарри – принцем Уильямом и его супругой Кэтрин, вызвали сильное раздражение публики. Так что теперь каждая новая, хотя бы даже самая маленькая, ошибка принца или герцогини, становится поводом для скандала…

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