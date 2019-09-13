Турция создает собственное национальное рейтинговое агентство после многолетнего недовольства несправедливостью оценок крупнейших мировых агентств Moody`s Investor Service, Fitch Ratings и S&P Global Ratings, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, несколько турецких банков, Borsa Istanbul (фондовая биржа) и ассоциации финансовой отрасли совместно создадут рейтинговое агентство после покупки контрольного пакета акций местного подразделения Japan Credit Rating Agency (JCR). Группа ведет переговоры о возможном приобретении более 80% JCR Eurasia Rating у акционеров за $13 млн. Ожидается, что JCR останется в числе акционеров своей «дочки».

«Интерфакс» уточняет, что Турция имеет рейтинги ниже инвестиционного уровня по версиям всех трех международных рейтинговых агентств.

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