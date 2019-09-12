Анастасия Волочкова шокировала интернет-пользователей, рассказав о своем дневном рационе. «Для меня очень важно всегда поддерживать форму, растяжку, тонус мышц и растягивать не только связки, но и удовольствие! — говорит балерина. — Жить я люблю на позитиве и с радостью. Поймала себя на мысли, что вчера за весь день я съела только два сырых домашних куриных яйца и один огурчик… Но такая легкость в теле!»

Обсудить шокирующую диету в личном микроблоге артистки поклонники не смогли — с некоторых пор Анастасия запретила комментировать свои посты, чтобы уберечь себя от лишнего и ненужного стресса, пишет издание «7Дней».

Тем не менее, откровения Волочковой стали настоящим шоком для всех. Ранее Волочкову не раз просили пожалеть себя и прекратить худеть, ведь фигура балерины и так уже невероятно стройная и не нуждается в диетах, тем более, таких строгих.

Minval.az